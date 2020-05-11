Bolu'da berberler yeni önlemlerle hizmet vermeye başladı
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Bolu'da berberler yeni önlemlerle hizmet vermeye başladı

Bolu'da berberler yeni önlemlerle hizmet vermeye başladı
11.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:30

Bolu'da berberler yeni önlemlerle hizmet vermeye başladıBOLU'da koronavirüs ile mücadele kapsamında kapatılan berber ve kuaförler bu sabah yeniden hizmet vermeye başladı.

Bolu'da berberler yeni önlemlerle hizmet vermeye başladı

BOLU'da koronavirüs ile mücadele kapsamında kapatılan berber ve kuaförler bu sabah yeniden hizmet vermeye başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berberler ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başladı. Berber ve kuaförler önlemlerini alırken, randevu sistemiyle müşterilerini kabul etti. Berber Hüseyin Tayşi randevularının dolduğunu belirterek, "Çok uzun bir zaman oldu. İlk defa meslek hayatımızda bu kadar süre mesleğimizden uzak durduk. Dükkanlarımızı açtık mutluyuz. Tabi ki her şeyden önce sağlık. Arife gününe az bir zaman kaldı. Bütün randevularımız doldu" dedi.

Gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Tayşi, "Bu sistemde biz hem kendi sağlığımız hem de müşterilerimizin sağlığı için çalışıyoruz. Tek kullanımlık havlular kullanıyoruz. Aletlerimizi sterilize ediyoruz. Buradan müşterilerimize de sesleniyorum. Biz tek kullanımlık havlular kullanıyoruz ama siz de kendi havlunuzu getirebilirsiniz. Bu süreç bittiğinde bile insanlar sağlığına ve hijyenine dikkat etmeli. Böyle bir şey ile sınanmaktayız ama biz her türlü önlemimizi aldık. Dükkanımızı dezenfekte ettik. Saatte 1 müşteri alıyoruz. Randevulu sistem ile çalışıyoruz zaten. Tek kullanımlık havlular kullanıyoruz. Maskelerimiz ve eldivenlerimiz mevcut. Dükkanda ve kapının önünde müşteri bekletmiyoruz. Biz ne kadar kurallara uyuyorsak müşterilerimiz de uysun" diye konuştu.

Bolu'da berberler yeni önlemlerle hizmet vermeye başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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