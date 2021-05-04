Bolu'da belediyenin otobüsle yaptığı müzik yayını polis tarafından sonlandırıldı

Bolu'da belediyenin otobüsle yaptığı müzik yayını polis tarafından sonlandırıldı - Mahallelerde otobüsle mini konsere tam kapanmaya aykırılık sebebiyle son verildi BOLU - Bolu Belediyesi'nin tam kapanma sürecinde otobüsle mahallelerde gezilerek yapılan müzik yayını izinsiz olduğu ve korona...

Bolu'da belediyenin otobüsle yaptığı müzik yayını polis tarafından sonlandırıldı

- Mahallelerde otobüsle mini konsere tam kapanmaya aykırılık sebebiyle son verildi

BOLU - Bolu Belediyesi'nin tam kapanma sürecinde otobüsle mahallelerde gezilerek yapılan müzik yayını izinsiz olduğu ve korona virüsle mücadele tedbirlerine aykırı olduğu gerekçesiyle polis tarafından sonlandırıldı.

Bolu'da, korona virüsle mücadele kapsamında getirilen tam kapanma kararıyla birlikte evlerinde kalan vatandaşlara moral olması ve yerel sanatçılara destek için Bolu Belediyesi "Yerel Sanatçılara destek, Bolu'ya moral" ismiyle Ramazan Bayramı sonuna kadar sürecek olan konser organizasyonu başlattı. Konser için oluşturulan üstü açık otobüste yerel sanatçı Nazlıcan ve müzisyen arkadaşları mahallelerde gezerek mini konserler vermeye başladı.

Bugün saat 20.30'da konser verilecek mahallelere gitmek için hareket eden otobüs kısa süre sonra polis ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Otobüsün polis aracıyla önü kesilerek durdurulmasına şaşıran belediye yetkilileri otobüsten aşağı indi. Bolu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ergin Yönet polis ekiplerine neden otobüsün önünün kesildiğini sordu. Ekipler ise, "Hıfzısıhha kanununa göre izinsiz olduğu için böyle bir etkinlik yapmanız yasak. Pandemide kimse hasta annesini ziyarete gidemezken yada daha fazla sıkıntı çekerken sizin böyle dışarıda müzik yayını yapmanız doğru değil. Gerekli makamlar tarafından izinli olsa biz sizin güvenliğinizi almak için burada oluruz. Ama şuan sonlandırmak zorundayız" cevabını verdi.

Belediye yetkilileri polis ekiplerinin açıklamalarının ardından müzik yayınını sonlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM