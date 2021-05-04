Bolu'da belediyenin mobil konser etkinliği izinsiz olduğu gerekçesiyle durduruldu
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Bolu'da belediyenin mobil konser etkinliği izinsiz olduğu gerekçesiyle durduruldu

Bolu'da belediyenin mobil konser etkinliği izinsiz olduğu gerekçesiyle durduruldu
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu Belediyesi tarafından verilen mobil konserler Bolu Valiliği tarafından izinsiz olduğu gerekçesiyle durduruldu.

Bolu Belediyesi tarafından verilen mobil konserler Bolu Valiliği tarafından izinsiz olduğu gerekçesiyle durduruldu.

Bolu Belediyesince kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar ve müzisyenlere destek olmak amacıyla mobil konser etkinliği başlatıldı.

Konserler kapsamında ilk iki gün yerel sanatçılar otobüs üzerinde mahalleleri gezerek canlı konser verdi.

Bugün de İzzet Baysal Caddesi'ndeki Bolu Belediyesi önünden müzik eşliğinde hareket eden otobüsün önü yaklaşık 500 metre sonra polis ekipleri tarafından kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye yetkililerine etkinliğin izinsiz olduğunu için sonlandırılmasını istedi.

Olay esnasında otobüsün yanına gelen Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yerel sanatçılarımız sektörel anlamda çok ciddi sıkıntı çekiyordu. Biz destek vermek istemiştik. Hem de evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek istemiştik. Polisimiz böyle uygun görmüşse yapacak hiçbir şeyimiz yok." dedi.

Etkinlik polis ekiplerinin uyarısı üzerine sonlandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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