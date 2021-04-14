Bolu'da, belediyenin imsakiyeleri 20 dakika fazla oruç tutturdu
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Bolu'da, belediyenin imsakiyeleri 20 dakika fazla oruç tutturdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bolu'da, belediyenin imsakiyeleri 20 dakika fazla oruç tutturdu

Bolu'da, belediyenin Ramazan ayı imsakiyelerinin bir bölümünde imsak ve iftar saatlerinin yanlış yazılmasıyla ilgili Başkan Özcan, "2 dakika geç açanlar olmuştur bizim yüzümüzden. Daha çok sevap kazanmışlardır ama kasti bir şey yoktu" dedi.

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Bolu'da, belediyenin Ramazan ayı imsakiyelerinin bir bölümünde imsak ve iftar saatlerinin yanlış yazılmasıyla ilgili Başkan Özcan, "2 dakika geç açanlar olmuştur bizim yüzümüzden. Daha çok sevap kazanmışlardır ama kasti bir şey yoktu" dedi.

Bolu Belediyesi Ramazan ayı sebebiyle vatandaşlara dağıtmak üzere 3 bin imsakiye bastırdı. Bastırılan imsakiyelerin bir kısmında imsak ve iftar saatlerinde hata olduğu ortaya çıktı. Belediyenin bastırdığı imsakiyede akşam ezanı Diyanet'in hazırladığı imsakiyesine göre 2-3 dakika geç okunurken, imsak vakitleri de 18 dakika erken başlıyor.

"Bir kasıt yok ihmal var"

İmsakiyelerde yaşanan hatayla ilgili açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Diyanet bu sene geç açıklama yaptı. Biz de ihalemizi alan matbaa bizi yetiştirebilmek için bizi sıkıştırdı. Arkadaşlarımız da fazilet takvimine göre bu verileri almışlar. Yaklaşık 3 bin tane basıldı. 500 tanesinde bu hata var. Ama Allah'tan iftar saatinden önce yazmamışız. 2 dakika geç açanlar olmuştur bizim yüzümüzden. Daha çok sevap kazanmışlardır ama kasti bir şey yoktu. Dolayısıyla bunu çok fazla büyütmeye gerek yok. Bir dönem bütün Rizeliler fazladan bir gün oruç tuttu. Çünkü ezan vaktinden önce okundu. Burada en azından vaktinden önce söylenmemiş. Öyle olsa daha büyük sıkıntı olurdu. Ama diğerlerinde düzeltildi. Bir kasıt yok. Bir ihmal var. Daha dikkatli davranılması konusunda uyardım. Bundan sonra böyle hata olmaz inşallah" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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