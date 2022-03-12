Bolu'da bekletilen kamyon ve tırların sürücülerine AFAD, Türk Kızılayı ve gönüllüler yardım ediyor

Anadolu Otoyolu'nda yoğun kar ile tipiden dolayı dinlenme tesisleri ve park alanlarında bekletilen tır ve kamyon sürücülerinin yardımına Afad, Türk Kızılayı ve gönüllüler koşuyor.

İstanbul Valiliği tarafından kente kamyon ve tırların sokulmayacağı yönündeki açıklamanın ardından çok sayıda tır ve kamyon Anadolu Otoyolu'ndaki Dörtdivan Dinlenme Tesisleri ile güzergahtaki uygun park alanlarına çekildi.

Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte zorluk çeken kamyon ve tır sürücülerine AFAD koordinesindeki ekipler, sıcak çorba, çay, sandviç, helva, ekmek, kek, meyve suyu ve su dağıtımı yapıyor.

AFAD, Türk Kızılayı, AFAD Gönüllüleri ile Kızılay Gönüllüleri vatandaşların ihtiyaçlarını gidererek taleplerini alıyor.

Ayrıca polis ve jandarma ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde görevli personel de yardım çalışmasına katılıyor.

Kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde devam ettiği bölgede bekleyen vatandaşlar kendilerine yardım yapan ekiplere teşekkür etti.