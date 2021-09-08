Baz istasyonunun akülerini çalmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı
Bolu'da baz istasyonunun akülerini çalmaya çalışırken yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.
Bolu'da baz istasyonunun akülerini çalmaya çalışırken yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.
Aşağısoku Mahallesi'nde baz istasyonundan hırsızlık ihbarını değerlendiren polis ekipleri, çalışma başlattı.
Baz istasyonunun kapılarını kırıp 5 aküyü çalmak üzereyken polisi gören şüpheli, otomobiline binerek bölgeden kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki E.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder