Bolu'da bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 98 kişi yaralandı
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Bolu'da bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 98 kişi yaralandı

Bolu'da bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 98 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatili boyunca Bolu'da meydana gelen 41 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatili boyunca Bolu'da meydana gelen 41 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bayram tatilini kapsayan 17-25 Temmuz tarihlerinde Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu ile il genelinde bulunan yol ağlarında meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerine yer verildi.

Açıklamada, Bolu il genelinde 9 günlük bayram tatili süresince 1 ölümlü, 40 yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği aktarıldı.

Bu kazalarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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