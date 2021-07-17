TEM'in Bolu geçişinde 'bayram' trafiği
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TEM'in Bolu geçişinde 'bayram' trafiği

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için sabah saatlerinde yola çıkanlar nedeniyle TEM yolunun Bolu geçişinde özellikle Bolu Dağı, Çaydurt, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede geçişlerinde yoğunluk oluştu. Trafik, bazı noktalarda durma noktasına geldi. Trafik ve Karayolları ekiplerinin önlemler aldığı yolda yoğunluğun, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.


TEM'in Bolu geçişinde 'bayram' trafiği
TEM'in Bolu geçişinde 'bayram' trafiği
TEM'in Bolu geçişinde 'bayram' trafiği
TEM'in Bolu geçişinde 'bayram' trafiği
TEM'in Bolu geçişinde 'bayram' trafiği
TEM'in Bolu geçişinde 'bayram' trafiği
TEM'in Bolu geçişinde 'bayram' trafiği
TEM'in Bolu geçişinde 'bayram' trafiği
TEM'in Bolu geçişinde 'bayram' trafiği
TEM'in Bolu geçişinde 'bayram' trafiği
TEM'in Bolu geçişinde 'bayram' trafiği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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