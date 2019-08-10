10.08.2019 16:30

Bolu'da bayram tatili trafiği (3)

TRAFİK YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk Bolu'nun TEM Otoyolu geçişinde sürüyor. Yoğunluk özellikle TEM Otoyolu'nda Bolu Dağı ve Avşar köyü mevkiinde yaşanıyor. D-100 Karayolunda ise Gerede-Karadeniz yol ayrımında yoğunluk yaşanıyor.

ARAÇ ARIZALARI NEDENİYLE BOLU DAĞI'NDA ZAMAN ZAMAN TRAFİK DURUYOR

TEM Otoyolu'nun dik rampalarıyla bilinen Bolu Dağı mevkiinde sıcak havanın da etkisiyle araçlar sıklıkla arıza yapıyor. Bazı sürücüler, araçlarının hararet yapmasını engellemek için yol kenarına park ediyor. Bazı araçlar ise yol ortasında arıza yaptığı için trafikte aksama yaşanıyor. Arıza yapan araçlar bölgede hazır bekleyen çekicilerle yoldan kaldırılıyor.

Kaynak: DHA