Bolu'da bayram tatili trafiği
Bolu'da bayram tatili trafiği (3)TRAFİK YOĞUNLUĞU SÜRÜYORKurban Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk Bolu'nun TEM Otoyolu geçişinde sürüyor.
Bolu'da bayram tatili trafiği (3)
TRAFİK YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR
Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk Bolu'nun TEM Otoyolu geçişinde sürüyor. Yoğunluk özellikle TEM Otoyolu'nda Bolu Dağı ve Avşar köyü mevkiinde yaşanıyor. D-100 Karayolunda ise Gerede-Karadeniz yol ayrımında yoğunluk yaşanıyor.
ARAÇ ARIZALARI NEDENİYLE BOLU DAĞI'NDA ZAMAN ZAMAN TRAFİK DURUYOR
TEM Otoyolu'nun dik rampalarıyla bilinen Bolu Dağı mevkiinde sıcak havanın da etkisiyle araçlar sıklıkla arıza yapıyor. Bazı sürücüler, araçlarının hararet yapmasını engellemek için yol kenarına park ediyor. Bazı araçlar ise yol ortasında arıza yaptığı için trafikte aksama yaşanıyor. Arıza yapan araçlar bölgede hazır bekleyen çekicilerle yoldan kaldırılıyor.