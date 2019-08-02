Bolu'da başı beton oturak ve masaya sıkışan inek kurtarıldı

Bolu'da başı beton oturak ve masaya sıkışan inek kurtarıldı

İneğin kurtarılma çalışması Bolu'da başı beton oturak ve masaya sıkışan inek kurtarıldı Alınan bilgiye göre, Akbük köyü yolunda Sıtma Pınarı Mesire Yerinde bir ineğin başının beton piknik masasıyla oturak arasına sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye geldi.

2.08.2019 16:37
Bolu'da başı beton oturak ve masaya sıkışan inek kurtarıldı

İneğin kurtarılma çalışması
Bolu'da başı beton oturak ve masaya sıkışan inek kurtarıldı
Alınan bilgiye göre, Akbük köyü yolunda Sıtma Pınarı Mesire Yerinde bir ineğin başının beton piknik masasıyla oturak arasına sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye geldi.
Kurtarılan inek, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: AA
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