İneğin kurtarılma çalışması

Bolu'da başı beton oturak ve masaya sıkışan inek kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Akbük köyü yolunda Sıtma Pınarı Mesire Yerinde bir ineğin başının beton piknik masasıyla oturak arasına sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye geldi.

Kurtarılan inek, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: AA