Bolu'da başı beton oturak ve masaya sıkışan inek kurtarıldı
İneğin kurtarılma çalışması Bolu'da başı beton oturak ve masaya sıkışan inek kurtarıldı Alınan bilgiye göre, Akbük köyü yolunda Sıtma Pınarı Mesire Yerinde bir ineğin başının beton piknik masasıyla oturak arasına sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye geldi.
İneğin kurtarılma çalışması
Bolu'da başı beton oturak ve masaya sıkışan inek kurtarıldı
Alınan bilgiye göre, Akbük köyü yolunda Sıtma Pınarı Mesire Yerinde bir ineğin başının beton piknik masasıyla oturak arasına sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye geldi.
Kurtarılan inek, daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Kaynak: AA
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