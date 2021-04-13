Bolu'da başarılı cimnastikçilere ödül verildi

Bolu Platformu tarafından düzenlenen "Ahde vefa" etkinlikleri kapsamında, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve başarılı cimnastikçilere ödül verildi.

Bolu Platformu tarafından düzenlenen "Ahde vefa" etkinlikleri kapsamında, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve başarılı cimnastikçilere ödül verildi.

Bolu Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, "Ahde Vefa" projesi kapsamında, bu Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen olmak üzere, Türkiye Cimnastik Federasyonu bünyesinde uluslararası başarı sağlamış milli sporcu ve antrenörler ödüllendirildi.

Bolu Platformu Sanayi ve Ticaret Kurulu ile Spor Kurulu'nun ortaklaşa düzenlediği "Türkiye Cimnastik Federasyonu Sporcuları Ödül Töreni"nin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımı ile Bolu'da bulunan bir otelde düzenlendi.

Törende konuşan Bolu Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Uçar, şunları kaydetti:

"Aralık 2020'de Mersin"de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil ederek gümüş madalya kazanan değerli takımımızı, milletimiz ve Bolulular adına tebrik ediyorum. Burada en büyük teşekkür, gururumuz, çok değerli hemşehrimiz ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanımız Sayın Suat Çelen'e. Suat Çelen'in başkanlığı sürecinde uluslararası başarılar art arda gelmeye başladı. Cimnastikte dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer aldık."

Çelen de Bolu'da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını dile getirdi.

Törende, Bolu Platformu tarafından Türkiye Cimnastik Federasyonu bünyesinde katıldıkları şampiyonalarda başarı elde eden sporcu, antrenör ve takım masörlerine birer yarım altın, plaketle her birinin adının yazılı olduğu çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder