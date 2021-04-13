Bolu'da başarılı cimnastikçilere ödül verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da başarılı cimnastikçilere ödül verildi

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da başarılı cimnastikçilere ödül verildi

Bolu Platformu tarafından düzenlenen "Ahde vefa" etkinlikleri kapsamında, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve başarılı cimnastikçilere ödül verildi.

Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var
Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var

Bolu Platformu tarafından düzenlenen "Ahde vefa" etkinlikleri kapsamında, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve başarılı cimnastikçilere ödül verildi.

Bolu Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, "Ahde Vefa" projesi kapsamında, bu Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen olmak üzere, Türkiye Cimnastik Federasyonu bünyesinde uluslararası başarı sağlamış milli sporcu ve antrenörler ödüllendirildi.

Bolu Platformu Sanayi ve Ticaret Kurulu ile Spor Kurulu'nun ortaklaşa düzenlediği "Türkiye Cimnastik Federasyonu Sporcuları Ödül Töreni"nin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımı ile Bolu'da bulunan bir otelde düzenlendi.

Törende konuşan Bolu Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Uçar, şunları kaydetti:

"Aralık 2020'de Mersin"de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil ederek gümüş madalya kazanan değerli takımımızı, milletimiz ve Bolulular adına tebrik ediyorum. Burada en büyük teşekkür, gururumuz, çok değerli hemşehrimiz ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanımız Sayın Suat Çelen'e. Suat Çelen'in başkanlığı sürecinde uluslararası başarılar art arda gelmeye başladı. Cimnastikte dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer aldık."

Çelen de Bolu'da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını dile getirdi.

Törende, Bolu Platformu tarafından Türkiye Cimnastik Federasyonu bünyesinde katıldıkları şampiyonalarda başarı elde eden sporcu, antrenör ve takım masörlerine birer yarım altın, plaketle her birinin adının yazılı olduğu çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Özdemir Canan Ergüder Serenay Sarıkaya
Spor Diego Arda Turan Gökhan Töre Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bolu'da başarılı cimnastikçilere ödül verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:38:58. #1.15#
title