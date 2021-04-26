Bolu'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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Bolu'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Bolu'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bariyerle çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bariyerle çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Nallıhan'dan Bolu yönüne giden olan Mustafa Çöpatlamaz yönetimindeki 18 AAN 043 plakalı tır, Aynalıkaya mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Hafif şekilde yaralan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansa alınarak tedavisi yapıldı.

Kaza yapan tır ise olay yerine gelen iş makinesi yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan yolda trafik normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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