Bolu'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Bolu'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bolu'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

AKYAZI, SAKARYA (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Nallıhan'dan Akyazı yönüne giden Muhsin O. idaresindeki 34 BOR 099 plakalı otomobil, Karacakaya mevkisinde, yaklaşık 90 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarptı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bolu'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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