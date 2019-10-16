Bolu'da, Barış Pınarı Harekatı'na destek için siyasi parti temsilcileri birlikte yürüdü

16.10.2019 21:51

BOLU'da, yüzlerce kişi 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar sloganlar eşliğinde İzzet Baysal Caddesinde yürüdü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP İl Başkanı Kazım Karsu, MHP İl Başkanı Cihan Başaran, Saadet Partisi İl Başkanı Veysel Çetinkaya ile Vatan Partisi, İşçi Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin il başkanlarının yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Bolusporlu futbolcular ve yönetimi ile yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Topluluk yürüyüş süresince 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarıyla harekata destek verdi. Yürüyüşe katılan bazı vatandaşlar başlarına mavi komando beresi taktı. Çevredekiler de yürüyüşe katılanları asker selamıyla selamladı. Demokrasi Meydanında başlayan yürüyüş Kent meydanında sona erdi. Meydanı dolduranlar harekata katılan askerler için dua etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından meydanı dolduran kalabalığa seslenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Batı dünyası maalesef el ele vermiş bir konuya takılıyor. Niye Türk futbolcular Fransa'da asker selamı verdi. Niye cimnastik dünya şampiyonu madalyasını alırken asker selamı verdi. Bunu anlayamıyorlar. Her Türk asker doğar. Biz hepimiz asker doğuyoruz o yüzden. Ben de terör örgütüne inat, Trump'a inat, UEFA'ya inat tüm Bolu halkı adına askerimize ve kahraman ordumuza saygılarımı sunuyorum." dedi.AK Parti İl Başkanı Doğanay ise, "Bu necip millet nasıl 1923'de Gazi Mustafa Kemal'in öncülüğünde 7 düvele karşı dik durduysak, adam gibi durduysak evet bugün söz konusu vatansa, söz konusu milletin geleceğiyse, söz konusu sınır boylarımızın güvenliği, söz konusu Suriye'den yönelen PYD, PKK, DEAŞ'ın hepsinin hedefi Türkiye'yi bölmek ve parçalamaksa yine aynı zamanda tüm Avrupa ülkelerinin Almanya'nın, Hollanda'nın, Belçika'nın, Amerika'nın, Fransa'nın işbirliği yapmışçasına eğer bugün bizi eleştiriyorsa, Türk milleti doğru yoldadır, doğru istikamettedir." diye konuştu.

Daha sonra diğer siyasi partilerin il başkanları da birlik beraberlik vurgusu yapan konuşmalar yaptı. Programın sonunda Başkan Özcan ile siyasi partilerin il başkanları hep birlikte asker selamı verdi.

Kaynak: DHA