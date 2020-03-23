Bolu'da banklar kaldırıldı, sabit olanlara file çekildi BOLU Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehrin ana caddesindeki tüm bankları kaldırdı.

BOLU Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehrin ana caddesindeki tüm bankları kaldırdı. Sabit banklar da oturulmaması için fileyle çevrildi.

Kentte koronavirüsle mücadelede 50 kişilik 'hijyen timi' kuran ve her gün kamusal alanları dezenfekte eden Bolu Belediyesi'nce merkezdeki banklar da tedbir amaçlı kaldırıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm uyarılara rağmen sokağa çıkanların toplu halde oturmalarını engellemek için belediye önünden başlayarak, kent meydanına kadar uzanan İzzet Baysal Caddesi'ndeki sökülebilir oturma gruplarını ve bankları yerinden söküp, araçlara yükledi. Ekipler, sabit kent mobilyaları için de fileli önlem aldı. Çoğu kent meydanında bulunan kent mobilyaları etrafına file çekilerek, oturulamaz hale getirildi.

Kaynak: DHA