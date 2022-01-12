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Bolu'da, bakıcısının haber alamadığı yaşlı adam evde baygın bulundu

Bolu'da, bakıcısının haber alamadığı yaşlı adam evde baygın bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, bakıcısının haber alamadığı için hayatından endişe edilen 64 yaşındaki vatandaş, çilingirle girilen evinde baygın halde bulundu.

BOLU (İHA) - Bolu'da, bakıcısının haber alamadığı için hayatından endişe edilen 64 yaşındaki vatandaş, çilingirle girilen evinde baygın halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesinde bulunan 3 katlı apartmanda yaşayan Cüneyt Ertan'ın (64) evine giden bakıcısı, Ertan'ın kapıyı açmaması üzerine hayatından endişe ederek durumu ailesine bildirdi. Ertan'ı telefonla arayan ailesi, yaşlı adama ulaşamayınca polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde Cüneyt Ertan baygın halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ertan, tedavisi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BOLU

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