Bolu'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
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Bolu'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

10.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:51
Bolu'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, "baharın müjdecisi" olarak bilinen çiğdemler bu yıl erken açtı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, "baharın müjdecisi" olarak bilinen çiğdemler bu yıl erken açtı.

İlçeye bağlı Uzunçam köyü kırsalında bu yıl karın az düşmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle çiğdemler kendini göstermeye başladı.

Endemik bitki türleri arasında yer alan çiğdemlerin şubat ayında açtığını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşlar, rengarenk çiçeklerin önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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