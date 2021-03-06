Bolu'da baharın müjdecisi çiçekler açtı
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Bolu'da baharın müjdecisi çiçekler açtı

06.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:25
Bolu'da baharın müjdecisi çiçekler açtı

Bolu'da, havaların ısınmasıyla birlikte eriyen karların altından açan baharın müjdecisi kır çiçekleri yeşil alanları renklendirdi.

Bolu'da, havaların ısınmasıyla birlikte eriyen karların altından açan baharın müjdecisi kır çiçekleri yeşil alanları renklendirdi.

Bolu'da, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan yeşil alanlarda karlar erimeye başladı. Karın erdiği doğa harikalarından birisi olan Aladağ'da baharın müjdecisi kır çiçekleri kendisini gösterdi.

Yeşil alanlarda açan mor ve sarı renkteki kır çiçekleri güzel görüntüler oluşturdu. Karların henüz yeni erimeye başladığı alanlarda ise, karların altından açan çiçekler görsel şölen oluşturdu. - BOLU

Bolu'da baharın müjdecisi çiçekler açtı
Bolu'da baharın müjdecisi çiçekler açtı
Bolu'da baharın müjdecisi çiçekler açtı
Bolu'da baharın müjdecisi çiçekler açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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