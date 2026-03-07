Bolu'da bacadan çıkan yangın 2 katlı evin çatısını sardı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde soba bacasından çıktığı belirlenen yangında 2 katlı evin çatı katı alevlere teslim oldu.

Yangın, Dörtdivan ilçesine bağlı Deveciler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerafettin Görgül'e ait tavuk çiftliğinde bulunan 2 katlı evde, soğuk hava nedeniyle soba yakıldı. Bir süre sonra evin bacasının tutuşması sonucu yoğun duman yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı katını sardı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 2 katlı evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı