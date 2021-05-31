Bolu'da ayıların saldırdığı vatandaş yaralı kurtuldu
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Bolu'da ayıların saldırdığı vatandaş yaralı kurtuldu

Bolu'da ayıların saldırdığı vatandaş yaralı kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada iki ayının saldırısına uğrayan Abdullah Menderes Çağrı adlı vatandaş olaydan yaralı kurtuldu.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada iki ayının saldırısına uğrayan Abdullah Menderes Çağrı adlı vatandaş olaydan yaralı kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Dörtdivan ilçesi Adakınık Mahallesi'ne bağlı Söğütlü yaylasında hayvanlarını otlatan Abdullah Menderes Çağrı (53) isimli vatandaş, anne ve yavru ayının saldırısına uğradı. Ayılardan kaçamayan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çağrı kendi imkanlarıyla saldırıdan güçlükle kurtuldu. Ayılardan uzaklaştıktan sonra oğlunu arayan vatandaş, Dörtdivan İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'ne getirildi. Çağrı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ayıların saldırısına uğrayan Çağrı'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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