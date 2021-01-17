Bolu'da av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı
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Bolu'da av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı

17.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:14
Bolu'da av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde av tüfeğiyle vurularak yaralanan köpek, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde av tüfeğiyle vurularak yaralanan köpek, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.

Pelitözü Mahallesi'nde yaşayan Seher Sarıbayır, 7 yaşındaki "Duman" isimli köpeğinin arka bacaklarında saçma yaraları olduğunu fark etti.

Yürümekte zorluk çeken yaralı hayvanı eve getiren Sarıbayır, Dost Hayvanları Koruma Derneğinden yardım istedi.

Dernek tarafından alınarak Bilecik Osmaneli'ndeki veteriner kliniğine götürülen köpeğin, av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi.

Tedavi altına alınan yaralı köpek, iyileşmesinin ardından aileye teslim edilecek.

"Suç duyurusunda bulunacağız"

Dernek Başkanı Adem Gündüz, AA muhabirine, köpeğin vurulması üzerine ailenin kendilerinden yardım istediğini söyledi.

Köpeği tedavi için veterinere götürdüklerini aktaran Gündüz, "Suç duyurusunda bulunacağız. Hayvanları vurup elini kolunu sallaya sallaya kimse dolaşamaz bu ülkede. Yasa var, bunların da suç olduğunu insanların öğrenmesi gerekiyor. Köpeği iyileştikten sonra aileye teslim edeceğiz." diye konuştu.

Gözyaşlarını tutamayan Seher Sarıbayır da köpeğinin kimseye zararı olmadığını vurgulayarak, "Duman evimizi beklerdi. Ne istediler de tüfekle vurdular?" ifadesini kullandı.

Oğlu Serkan Sarıbayır ise köpeğin yaralı olduğunu komşularından öğrendiklerini belirterek, "Köpeğe gittik, baktık. Diğer köpeklerle dalaştı zannettik. Komşu, köpeğimizi tüfekle vurmuş. Hemen veterinere haber verdim, ağrı kesici yaptık. Jandarmaya da şikayetimizi yaptık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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