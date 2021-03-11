Bolu'da av sezonu sona erdi

Bolu'da kara av sezonu sona erdi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı ile belirlenen av sezonunun 22 Ağustos 2020 tarihinde başladığı ve 7 Mart 2021 tarihinde sona erdiği belirtildi.

Av sezonunun açılacağı ve duyurulacağı tarihe kadar toplumun tüm kesimlerinin av ve yaban hayvanlarını avlanmanın, rahatsız etmenin ve yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinciyle hareket edilerek doğal ortamlarda daha hassas olmasının beklendiği kaydedildi.

Ayrıca, Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma-kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz ettiği, kurallara uymayanlar hakkında yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz