Bolu'da ata tohumları üretimi

Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından Kuzgölcük köyünde kurulan Şerafettin Erbayram Ata Tohumları Bahçesi'nden ata tohumları üretimi sürdürülüyor.

Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından Kuzgölcük köyünde kurulan Şerafettin Erbayram Ata Tohumları Bahçesi'nden ata tohumları üretimi sürdürülüyor.

Bolu'ya tarımsal alanda yaptığı katkılarla bilinen hayırsever iş insanı merhum Şerafettin Erbayram adına yaptırılan ata tohumları bahçesinde tarımsal faaliyetler devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bolu Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akkaya, "Bu bahçede üretilen tohumlar Şerafettin Erbayram'ın 10 yıldan fazla bir çalışmayla sadeleştirip ıslah ettiği ata tohumları. Geçen yıl elde edilen 1 ton civarında ata tohumu Bolu'daki üreticilere Bolu Bağışçılar Vakfı aracılığıyla dağıtıldı. Bu yıl daha fazla tohum üretilmesi hedefleniyor. Kendisi Yüksek Ziraat Mühendisi olan Şerafettin Erbayram'ın en büyük hedeflerinden biri gelecekte ata tohumları ile tarımsal üretim yapan bir Bolu idi. Bu anlamda bu bahçe bizim için sadece bir proje bahçesi değil aynı zamanda Bolu için sahip çıktığımız bir mirastır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz