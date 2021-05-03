Bolu'da asayiş

Bolu'da 4 ayda haklarında yakalama emri ile aranma kararı bulunduğu gerekçesiyle yakalanan 191 şüpheliden 114'ü tutuklandı.

Bolu'da 4 ayda haklarında yakalama emri ile aranma kararı bulunduğu gerekçesiyle yakalanan 191 şüpheliden 114'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, 1 Ocak-30 Nisan'da yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında yakalama emri ile aranma kararı bulunan 191 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 114'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz