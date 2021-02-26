Arkadaşlar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
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Arkadaşlar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

26.02.2021 20:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:24

Bolu'da bir evde kavga eden 3 arkadaştan 2'si bıçakla yaralandı.

Bolu'da bir evde kavga eden 3 arkadaştan 2'si bıçakla yaralandı.

Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıd Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan U.Ç. evinde arkadaşları S.S. ve E.T. ile sohbet etmeye başladı.

Bir süre sonra arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada E.T. vücudunun çeşitli yerlerinden S.S. ise elinden bıçakla yaralandı. U.Ç. ise baygınlık geçirdi. Yaralılar, apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alkollü olduğu iddia edilen 3 kişinin tedavilerinin ardından polis merkezine götürüleceği belirtildi.

Arkadaşlar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
Arkadaşlar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
Arkadaşlar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
Arkadaşlar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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