Arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
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Arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

18.10.2020 20:57 | Son Güncelleme: 18.10.2020 21:07

Bolu'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bolu'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Murat T. (34) birlikte alkol aldığı Akın Y'yi (30) otomobiliyle Alpagut Mahallesi'ndeki evine bıraktı.

İki arkadaş daha sonra telefonda tartıştı. Murat T. otomobiliyle, arkadaşını bıraktığı adrese döndü. Çıkan kavgada Akın Y, Murat T'yi bıçakla göğsünden ve karnından yaraladı.

Sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Murat T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı Akın Y. ile akrabası olduğu belirlenen G.E, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Akın Y. sulh ceza hakimliğince "kesici aletle kasten adam öldürmek suçundan" tutuklandı. G.E. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
Arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
Arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
Arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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