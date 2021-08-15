Bolu'da arızalı su motorunu tamir etmek isterken kuyuya düşen teknisyen öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da arızalı su motorunu tamir etmek isterken kuyuya düşen teknisyen öldü

Bolu'da arızalı su motorunu tamir etmek isterken kuyuya düşen teknisyen öldü
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'nun Gerede ilçesinde arızalanan su motorunu tamir etmeye çalıştığı sırada kuyuya düşen teknisyen hayatını kaybetti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde arızalanan su motorunu tamir etmeye çalıştığı sırada kuyuya düşen teknisyen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cankurtaran mevkisindeki bir dinlenme tesisinde yaklaşık 6 metre derinliğindeki doğal gaz kuyusunun içinde bulunan motoru onarmak isteyen Mazhar Palta (60), dengesini yitirerek kuyuya düştü.

Olayı gören Palta'nın mesai arkadaşları, 112 Acil Servis ve itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

Kuyunun içine halat ve gaz maskesi ile giren ekipler, Palta'yı çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen teknisyenin cansız bedeni, Gerede Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan, olay yerine gelen AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümde, patlayıcı gaz olduğu belirlenen alanın, ekiplerin çalışması boyunca gerekli güvenlik önlemleri alınarak boşaltıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Tanju Özcan Mehmet Şimşek Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Haluk Levent Deniz Akkaya Şahan Gökbakar
Spor Burak Yılmaz Hakan Reçber Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu'da arızalı su motorunu tamir etmek isterken kuyuya düşen teknisyen öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.08.2021 19:20:17. #1.13#

title