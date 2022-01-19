Bolu'da arıza yapan ağır tonajlı araçlar ulaşımı aksatıyor - Haberler
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Bolu'da arıza yapan ağır tonajlı araçlar ulaşımı aksatıyor

Bolu'da arıza yapan ağır tonajlı araçlar ulaşımı aksatıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bolu'da, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde yoğun kar yağışından dolayı arıza yapan ağır tonajlı araçlar sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İSTANBUL (İHA) - Bolu'da, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde yoğun kar yağışından dolayı arıza yapan ağır tonajlı araçlar sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. D-100 Karayolu Yumrukaya mevkii İstanbul istikametinde de trafik akışında aksamalar yaşanıyor. Kara yolunun kısa süreli ulaşıma kapanan bazı kesimleri ekiplerin çalışmasının ardından açılırken, ağır tonajlı araçların da geçişleri kontrollü şekilde yapılıyor. Arıza yapan bazı ağır tonajlı araçlar ise trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Araç içinde yolun açılmasını bekleyen bir vatandaş, "Yarım saattir yollardayız, hala yolun açılmasını bekliyoruz. Devletimiz buna çare bulsun" dedi. - BOLU

Bolu'da arıza yapan ağır tonajlı araçlar ulaşımı aksatıyor

Bolu'da arıza yapan ağır tonajlı araçlar ulaşımı aksatıyor

Bolu'da arıza yapan ağır tonajlı araçlar ulaşımı aksatıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

D-100 Karayolu, İstanbul, Tragger, Bolu, Yerel, Haber

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