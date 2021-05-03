Arıların bahar hazırlığı başladı
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Arıların bahar hazırlığı başladı

Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal - Haberler | Kültür Sanat

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde arıcılar, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte arı kovanlarında bakıma başladı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde arıcılar, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte arı kovanlarında bakıma başladı.

İlçeye bağlı Eskiçağa köyünde yaşayan ve 45 yıldır arıcılıkla uğraşan Şaban Çiftçi, kış ayının bitmesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla arı kovanlarında bahar bakımları yaptı. Kovanlarda temizlik yapan Çiftçi, zayıf olan arıları birleştirerek güçlü kovanlar elde etmeye çalışıyor ve arılara ilaçlarını veriyor.

Daha iyi bir verim ve bol üretim için mutlaka arıların bahar temizliğinin yapılması gerektiğini ifade eden Çiftçi, "Arıcılık yapmak zor ve zahmetli bir meslek. Bu nedenle arıcılık işini çok seviyorum. Arı ile ilgili her konuda kendimi yetiştirdim ve inşallah çok verimli bir yıl olur." diye konuştu.

Arıların bahar hazırlığı başladı
Arıların bahar hazırlığı başladı
Arıların bahar hazırlığı başladı
Arıların bahar hazırlığı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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