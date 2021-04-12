Bolu'da arıcılara modern kovan desteği sağlandı

Bolu'da arıcıları destekleme projesi kapsamında 60 üreticiye toplam 600 adet polen tuzaklı modern kovan dağıtıldı.

Bolu'da arıcıları destekleme projesi kapsamında 60 üreticiye toplam 600 adet polen tuzaklı modern kovan dağıtıldı.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Kovan Dağıtım Projesi" kapsamında tören düzenlendi. Bitkisel üretimi arttırmak, maliyeti düşürmek ve hayvansal üretime destek için 60 üreticiye yüzde 50 destekli 600 adet polen tuzaklı modern kovan dağıtıldı. Kovan dağıtım töreninde konuşan İl Müdürü İzzet Murat, "İlimizde son beş yıl içerisinde arıcılarımıza 1 milyon liranın üzerinde destek sağlanmıştır. Yine bu yıl hazırlanan proje kapsamında 210 bin lira bütçe ile 60 üreticimize 10'ar adet olmak üzere 600 adet Polen Tuzaklı Modern Kovan yüzde 50 hibeli temin edildi. Bunların yanında arıcılarımıza bakanlığımız olarak her yıl sahip oldukları kovan miktarına göre destekleme sunulmakta. Arıcılık okulumuz ile katma değeri yüksek ürün üretimini teşvik ve üretim metodları hakkında yetiştiricilerimize eğitimler veriyoruz. Amacımız Bolu'muzu arı yetiştiriciliği ve arıcılık ürünleri konusunda marka haline getirmektir" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı