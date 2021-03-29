Bolu'da arıcılara don uyarısı
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Bolu'da arıcılara don uyarısı

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da arıcılara don uyarısı

Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, arıcıları devam eden soğuk hava ile ilgili uyararak, "Arıların beslemelerini yapmaları gerekiyor.

Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, arıcıları devam eden soğuk hava ile ilgili uyararak, "Arıların beslemelerini yapmaları gerekiyor. Kovanları mümkün olduğunca açmadan, ısıyı kaybetmeden arıları daha fazla sıkıştırmak suretiyle bu süreyi atlatmaları gerekiyor." dedi.

Ünalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsimlerin ileri kaymasının, genç arıların üşüme tehlikesiyle baş başa kalacağını, arıcıların çok dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Arıların yavrulamaya başladığını vurgulayan Ünalan, "Arıların beslemelerini yapmaları gerekiyor. Kovanları mümkün olduğunca açmadan, ısıyı kaybetmeden arıları daha fazla sıkıştırmak suretiyle bu süreyi atlatmaları gerekiyor." diye konuştu.

Bolu'da sabit arıcılık yaptıklarına değinen Ünalan, şunları kaydetti:

"Bizim mevsimimiz, nisan-mayıs-haziran aylarıdır. Üç ay bizim arımız çalışır, gelişir ve bal alırız. Haziran ayı bal mevsimimizdir. Haziran ayına kadar biz bir kovanda 80 bin arı olmasını isteriz. Arıcılarımız bu mevsimde dikkat etmezlerse, 80 bin arı yapma şansları olmayacağından dolayı bal verimi düşük olacaktır. Dolayısıyla bu dönem hassas, önemli. Onun için arılarına iyi bakmalarını, üşütmemelerini, kovanlarını fazla açmamalarını özellikle istiyoruz. Açıp, kapatmaları lazım. Bu 30-35 derece olan sıcaklığı kaybettirmemeleri önemli. Arıcılarımız bunun çok fazla bilemeyebilirler. Arıcılar için bu olmazsa olmazımızdır. Aynı insan vücudu sıcaklığı gibi 30-35 derece sıcaklığı kaybettirmeden arıların bakımını yapmaları lazım."

Ünalan, yeni çıkan yavruların beslenmeye, polene ihtiyacı olduğunu anlatan Ünalan, "Şu anda polen yok. Mevsim olarak dengesiz iklim kuşağı geçirdiğimiz için, polen olmadığı için burada arıcımızın polen gıdalarını vermesini gündeme getirmemiz lazım. Bu çıkan yavruların polen ikameli besinden istifade etmesi lazım. Arıcı yapamazsa bunu anne sütü emmemiş çocuğa benzerler. Hastalıklara direnci kalmaz. Gidip bal getirme imkanı olmaz. Kovanın içinde arı vardır ama işlev yapamaz. Bu da bal verimini olumsuz yönde etkiler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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