Bolu'da arı üreticilerine kovan desteği sağlandı
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Bolu'da arı üreticilerine kovan desteği sağlandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da arı üreticilerine kovan desteği sağlandı

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Kovan Dağıtım Projesi" kapsamında tören düzenlendi.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Kovan Dağıtım Projesi" kapsamında tören düzenlendi.

Törene, Vali Ahmet Ümit, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, üretici birlikleri ve arıcılar katıldı.

Vali Ümit, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son derece geniş bir arıcılık potansiyeline sahip olduğunu ama bunun yeterince değerlendirilemediğini söyledi.

Bolu'da 850 üreticinin yer aldığına işaret eden Ümit, "Üreticilerimize 52 bin arılı kovan katkısı yapılmış. Bunların değeri de 582 bin liraya tekabül ediyor. Devletimizin destekleri var. Özel İdare ve Valilik olarak her türlü desteğe varız. Arının bakımı, kovanı, gezdirilmesi ve bunun yerleştirilmesi konularında teknik olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden zaten hizmet alıyorsunuz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından proje kapsamında 60 arıcıya 600 kovan dağıtımı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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