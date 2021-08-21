Bolu'da, aranması olan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi uygulamada yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da, aranması olan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi uygulamada yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, aranması olan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi uygulamada yakalandı Bolu'da, polis ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları uygulamada haklarında arama kararı olan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, aranması olan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi uygulamada yakalandı

BOLU - Bolu'da, polis ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları uygulamada haklarında arama kararı olan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde geniş çaplı uygulama başlattı. Ekiplerin yaptıkları uygulamada şüphe üzerine durdurulan Ş.T. ile Irak uyruklu S.A. hakkında Genel Bilgi Taraması yapıldı. Yapılan incelemece Ş.T.'nin "basit yaralama" suçundan, yabancı uyruklu S.A.'nın ise "güveni kötüye kullanma" suçundan aranması olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan iki şüpheli ifadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ş.T. ve S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, aranması olan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi uygulamada yakalandı
Bolu'da, aranması olan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi uygulamada yakalandı
Bolu'da, aranması olan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi uygulamada yakalandı
Bolu'da, aranması olan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi uygulamada yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan kadın öldü
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan kadın öldü
Uyanıklık yapmak isterken canından olacaktı! Karakoldan kaçmak için çıktığı tuvalet penceresinden düştü
Uyanıklık yapmak isterken canından olacaktı! Karakoldan kaçmak için çıktığı tuvalet penceresinden düştü
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Hande Erçel Hande Yener Armağan Çağlayan
Spor Marcao Arda Turan Ozan Tufan Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bolu'da, aranması olan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi uygulamada yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 14:16:10. #1.16#

title