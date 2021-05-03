Bolu'da aranan 114 kişi yakalanarak tutuklandı
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Bolu'da aranan 114 kişi yakalanarak tutuklandı

Bolu'da aranan 114 kişi yakalanarak tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da hakkında yakalama emri olan ve ekipler tarafından yakalanan 191 kişiden 114'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da hakkında yakalama emri olan ve ekipler tarafından yakalanan 191 kişiden 114'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yılın ilk 4 ayında hakkında yakalama emri olan şahıslarla ilgili yapılan çalışmada 191 kişi yakalandı. Ekiplerin il genelinde yaptıkları operasyonlarda yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 191 şüpheliden adliyeye sevk edilen 114'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için her ne sebeple olursa olsun telefonlarına veya mail adreslerine bilmedikleri yerlerden gelen linklere tıklamamaları önem arz etmektedir" denildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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