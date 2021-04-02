Bolu'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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Bolu'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Bolu'da bulundukları araçta 8 kilo 300 gram esrar ele geçirilen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Bolu'da bulundukları araçta 8 kilo 300 gram esrar ele geçirilen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 8 kilo 300 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü M.A. ile araçta bulunan S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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