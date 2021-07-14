Bolu'da aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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Bolu'da aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bolu'da aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da aracında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Bolu'da aracında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ile kokain ele geçirildi, araç sürücüsü Yıldıray C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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