BOLU'NUN YENİÇAĞA İLÇESİNDE YAVRU AYI, ARAÇ ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ - Haberler
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BOLU'NUN YENİÇAĞA İLÇESİNDE YAVRU AYI, ARAÇ ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeniçağa ile Gerede ilçeleri arasındaki D-100 yolunda, otomobiliyle seyir halinde olan Mustafa Çetin, yol kenarında yavru ayının yattığını gördü.

Yeniçağa ile Gerede ilçeleri arasındaki D-100 yolunda, otomobiliyle seyir halinde olan Mustafa Çetin, yol kenarında yavru ayının yattığını gördü. Çetin, aracını yol kenarına park ederek, ayıya yaklaşınca yaralı olduğunu fark etti. Durum, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Bu sırada diğer sürücüler de yol kenarında durdu. Yavru ayı, bu sırada öldü. Araç çarpması sonucu ağır yaralandığı belirlenen yavru ayı, doğal yem olması için ekipler tarafından orman alanına götürüldü.

BOLU'NUN YENİÇAĞA İLÇESİNDE YAVRU AYI, ARAÇ ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

BOLU'NUN YENİÇAĞA İLÇESİNDE YAVRU AYI, ARAÇ ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

BOLU'NUN YENİÇAĞA İLÇESİNDE YAVRU AYI, ARAÇ ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

BOLU'NUN YENİÇAĞA İLÇESİNDE YAVRU AYI, ARAÇ ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

BOLU'NUN YENİÇAĞA İLÇESİNDE YAVRU AYI, ARAÇ ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

BOLU'NUN YENİÇAĞA İLÇESİNDE YAVRU AYI, ARAÇ ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

BOLU'NUN YENİÇAĞA İLÇESİNDE YAVRU AYI, ARAÇ ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

BOLU'NUN YENİÇAĞA İLÇESİNDE YAVRU AYI, ARAÇ ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

BOLU'NUN YENİÇAĞA İLÇESİNDE YAVRU AYI, ARAÇ ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

BOLU'NUN YENİÇAĞA İLÇESİNDE YAVRU AYI, ARAÇ ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ
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Haber: BOLU'NUN YENİÇAĞA İLÇESİNDE YAVRU AYI, ARAÇ ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ - Haberler
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