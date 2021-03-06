Bolu'da apartmanlardaki bebek arabalarını yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Bolu'da, apartmanların giriş katında bulunan 3 bebek arabasını yaktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Bolu'da, apartmanların giriş katında bulunan 3 bebek arabasını yaktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Gölyüzü Mahallesi'nde 3 apartmandaki bebek arabalarının yakılmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı Z.Y'nin (40) gerçekleştirdiğini tespit etti.
Çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan şüpheli, ekiplerce yakalanarak Bolu İzzet Baysal Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Z.Y, hakkında yakalama kararı bulunan "güveni kötüye kullanma" suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder