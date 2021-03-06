Bolu'da apartmanlardaki bebek arabalarını yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bolu'da apartmanlardaki bebek arabalarını yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı

06.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:36
Bolu'da apartmanlardaki bebek arabalarını yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Bolu'da, apartmanların giriş katında bulunan 3 bebek arabasını yaktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da, apartmanların giriş katında bulunan 3 bebek arabasını yaktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Gölyüzü Mahallesi'nde 3 apartmandaki bebek arabalarının yakılmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı Z.Y'nin (40) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan şüpheli, ekiplerce yakalanarak Bolu İzzet Baysal Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Z.Y, hakkında yakalama kararı bulunan "güveni kötüye kullanma" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce İbrahim Aydemir Enis Berberoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Serdar Ortaç Müslüm Gürses İbrahim Selim
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu'da apartmanlardaki bebek arabalarını yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 10:36:47. #1.16#
title