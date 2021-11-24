Bolu'da apartmanın depo kısmında çıkan yangında bir kişi yaralandı

BOLU (AA) - Bolu'da bir apartmanın depo olarak kullanılan sığınak bölümünde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Mahallesi'ndeki bir apartmanın depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese sevk edilen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangını söndüren ekipler, depoda dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan bir kişi fark etti.

İtfaiye ekiplerince depodan çıkarılan kişi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Polis ekipleri, tedavi altına alınan kişinin apartman sakinlerinden mühendis Erdal Daldal (42) olduğunu belirledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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