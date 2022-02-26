Apartmanın 3'üncü katından beton zemine düşen kadın yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Apartmanın 3'üncü katından beton zemine düşen kadın yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Apartmanın 3'üncü katından beton zemine düşen kadın yaralandı Bolu'da, apartmanın 3'üncü katında açık kalan pencereden dengesini kaybederek beton zemine düşen yaşlı kadın ağır yaralandı.

BOLU (İHA) - Apartmanın 3'üncü katından beton zemine düşen kadın yaralandı

BOLU - Bolu'da, apartmanın 3'üncü katında açık kalan pencereden dengesini kaybederek beton zemine düşen yaşlı kadın ağır yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kültür mahallesi Yahya Kemal sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan yaşayan Geyik Metin evinin açık olan penceresinden aşağı baktığı sırada dengesini kaybederek beton zemin üzerine düştü. Metin'in düştüğünü gören vatandaşlar durumu ailesine bildirdi. Gözyaşları içinde annesinin yanına giden kızının ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kanlar içinde kalan Geyik Metin, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Apartmanın 3'üncü katından beton zemine düşen kadın yaralandı

Apartmanın 3'üncü katından beton zemine düşen kadın yaralandı

Apartmanın 3'üncü katından beton zemine düşen kadın yaralandı

Apartmanın 3'üncü katından beton zemine düşen kadın yaralandı

Apartmanın 3'üncü katından beton zemine düşen kadın yaralandı

Apartmanın 3'üncü katından beton zemine düşen kadın yaralandı

Apartmanın 3'üncü katından beton zemine düşen kadın yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - 3. Sayfa

Polis, Bolu, 112, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title