Bolu'da apartman düştükten sonra kaçan genç hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da apartman düştükten sonra kaçan genç hastaneye kaldırıldı

Bolu'da apartman düştükten sonra kaçan genç hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da bir apartmanın üçüncü katında düştükten sonra kaçan 19 yaşındaki genç, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunarak tedavi altına alındı.

Bolu'da bir apartmanın üçüncü katında düştükten sonra kaçan 19 yaşındaki genç, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi 404. Sokak'taki apartmanın üçüncü katından bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık personeli, yaralı halde kaçan kişiyi takibe başladı.

Bir süre sonra yaralı kişinin izini kaybeden sağlık ekipleri, durumu polise bildirdi.

Polis, yaralının bulunması için çalışma başlattı.

Bu sırada bölgeden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yaralı bir kişi gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler, kaçan kişi olduğu belirlenen yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bolu'da apartman düştükten sonra kaçan genç hastaneye kaldırıldı
Bolu'da apartman düştükten sonra kaçan genç hastaneye kaldırıldı
Bolu'da apartman düştükten sonra kaçan genç hastaneye kaldırıldı
Bolu'da apartman düştükten sonra kaçan genç hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı (2)
1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı (2)
Samsun'da denizde cenin bulundu
Samsun'da denizde cenin bulundu
BİN 700 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KATLİAMA KATILAN TERÖRİST BOLU'DA YAKALANDI
BİN 700 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KATLİAMA KATILAN TERÖRİST BOLU'DA YAKALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Adnan Menderes Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Gervinho Ozan Tufan Roland Garros Merih Demiral Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu'da apartman düştükten sonra kaçan genç hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 16:04:40. #1.15#

title