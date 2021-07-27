Apartman dairesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
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Apartman dairesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da apartman dairesinde Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Bolu'da apartman dairesinde Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Zanlı U.Ö'nün (21), Sağlık Mahallesi'nde ikamet ettiği apartman dairesinde yapılan aramada, bir miktar esrar maddesinin yanı sıra Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan özel alan ve düzenekler ile 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Apartman dairesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Apartman dairesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Apartman dairesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Apartman dairesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Apartman dairesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Apartman dairesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Apartman dairesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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