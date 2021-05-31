Bolu'da annesi kaçak avcılar tarafından vurulduğu düşünülen karaca yavrusu koruma altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da annesi kaçak avcılar tarafından vurulduğu düşünülen karaca yavrusu koruma altına alındı

Bolu'da annesi kaçak avcılar tarafından vurulduğu düşünülen karaca yavrusu koruma altına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, doğada baygın ve yalnız halde bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, doğada baygın ve yalnız halde bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.

Dereceören köyü eski muhtarı Necat Aydoğan, ormanlık alan içerisinde kesim yaptığı sırada bir ağacın altında yalnız ve baygın halde karaca yavrusu buldu.

Su içirdikten sonra kendine gelen karacayı aracına alan Aydoğan, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Annesinin kaçak avcılar tarafından vurulduğu düşünülen yavruyu Aydoğan'dan alan ekipler, hayvanı Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezine teslim etti.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, yalnız bulunan karaca yavrularının, tekrar doğaya adapte olamadıkları gerekçesiyle, alınmaması gerektiğini belirterek, "Annelerinden ayrılan yavrular, rehabilitasyon merkezlerine götürülüyor. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşması gerekiyor." uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Meral Akşener Adnan Menderes Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Ünal Aysal Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu'da annesi kaçak avcılar tarafından vurulduğu düşünülen karaca yavrusu koruma altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 10:08:50. #1.14#

title