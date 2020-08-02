Bolu'da anız yangının sıçradığı ev kullanılamaz hale geldi
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, 2 katlı ahşap ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
02.08.2020 17:49 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:46
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, 2 katlı ahşap ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Köseler köyünde başlayan anız yangını büyüyerek, Murat ve Mustafa Erdem'e ait kullanılmayan 2 katlı ahşap eve sıçradı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden köy sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Kıbrıscık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın sonucu 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA