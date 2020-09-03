Bolu'da anız yangını
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Bolu'da anız yangını

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Bolu'da anız yangını
03.09.2020 17:13 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:16

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Gürçam Köyü Yukarı Mahallede Selahattin A.'ya ait tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler yangına müdahale ederek, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler çıkan yangını tavuk kümeslerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: AA

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