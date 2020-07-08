Bolu'da amonyak gazından etkilenen 7 işçi hastaneye kaldırıldı Bolu'da bir fabrikada amonyak gazından etkilenen 7 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Bolu'da bir fabrikada amonyak gazından etkilenen 7 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu yolundaki bir fabrikada çalışan bazı işçiler amonyak gazı transferi esnasında fenalaştı.

İşçilerin fenalaştığını fark eden fabrika yetkilileri sağlık ekiplerinden yardım isterken, durumları daha iyi olan 3 işçiyi kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü.

Olay yerine gelen Bolu AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri nefes almakta zorluk çeken 4 işçiyi ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Üniversitesine kaldırdı.

Kentteki hastanelerde tedaviye alınan 7 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AFAD ekipleri, fabrikada yapılan ölçüm ve incelemelerde işçilerin fabrikanın soğutma sisteminde amonyak transferi esnasında sızan amonyak gazından zehirlendiğini belirledi.

Fabrikaya gelen sağlık ve polis ekipleri de fabrikada çalışan diğer işçileri dışarı çıkarttı.

Kaynak: AA