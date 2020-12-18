Bolu'da, alt geçide sıkışan tır lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı
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Bolu'da, alt geçide sıkışan tır lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı

18.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:46

Bolu'da, alt geçide sıkışan tır lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı 4.3 metrelik alt geçitten geçmeye çalışan iş makinesi yüklü tır sıkıştı Bolu'da, iş makinesi yüklü tır 4.3 metrelik alt geçitten geçmek isterken tırın üzerindeki iş makinesi alt geçide sıkıştı.

Bolu'da, alt geçide sıkışan tır lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı

4.3 metrelik alt geçitten geçmeye çalışan iş makinesi yüklü tır sıkıştı

BOLU - Bolu'da, iş makinesi yüklü tır 4.3 metrelik alt geçitten geçmek isterken tırın üzerindeki iş makinesi alt geçide sıkıştı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan alt geçit, sıkışan tır ve iş makinesinin lastiklerinin havası indirilerek kurtatırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ertan Temur idaresindeki iş makinesi yüklü 60 EA 661 plakalı tır, Bahçelievler mahallesinde bulunan 4.3 metre yükseklikteki 80. Yıl alt geçidinden geçtiği sırada iş makinesinin alt geçide çarpması sonucu sıkıştı. Sürücü Temur, tırı alt geçitten çıkarmak için uzun süre çaba gösterdikten sonra durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri, alt geçidi ve alt geçide giden yolları kapatarak sıkışan tırı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat boyunca süren kurtarma çabalarına rağmen tırın ileri yada geri gidememesi üzerine, tır ve üzerindeki iş makinesinin lastiklerinin havası indirildi. Lastiklerinin havası indirilen tır sıkıştığı yerden kurtarıldı. Tırın alt geçitten kurtarılması ve iş makinesinden dökülen yağın temizlenmesinin ardından alt geçit yeniden trafiğe açıldı.

Bolu'da, alt geçide sıkışan tır lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı
Bolu'da, alt geçide sıkışan tır lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı
Bolu'da, alt geçide sıkışan tır lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı
Bolu'da, alt geçide sıkışan tır lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı
Bolu'da, alt geçide sıkışan tır lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı
Bolu'da, alt geçide sıkışan tır lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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