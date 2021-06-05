Bolu'da, alkol aldıktan sonra midesi bulanan genç 3'üncü kattan düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da, alkol aldıktan sonra midesi bulanan genç 3'üncü kattan düştü

Bolu'da, alkol aldıktan sonra midesi bulanan genç 3'üncü kattan düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra midesi bulanan genç hava almak için pencereye çıktığı sırada 3'üncü kattan beton zemine düştü.

Bolu'da, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra midesi bulanan genç hava almak için pencereye çıktığı sırada 3'üncü kattan beton zemine düştü. Kanlar içinde olay yerinden kaçan genç başka bir mahallede bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Borazanlar Mahallesi 404. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Engin Kocatürk (18), midesi bulandıktan sonra hava almak için 3'üncü kattaki evin penceresine çıktı. Pencereye çıktığı sırada başı dönen Kocatürk 3'üncü kattan beton zemine düştü. Kanlar içinde yerde kalan Kocatürk'ün düştüğünü fark eden arkadaşları aşağı inerek yanına gitti. Alkol aldığının belli olmaması için arkadaşlarını gönderen Kocatürk daha sonra kendisi de kanlar içinde olay yerinden kaçtı.

Kocatürk'ün kaçtığını gören mahalledeki çocuklar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kocatürk'ü olay yerinde bulamayan ekipler çocukların ifadelerine göre çevrede arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama yaptıkları sırada Tabaklar mahallesi Seymen sokakta yaralı bir gencin olduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden ekipler şahsın 3'üncü kattan düşerek yaralanan Engin Kocatürk olduğunu belirledi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kocatürk tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kocatürk'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Bolu'da, alkol aldıktan sonra midesi bulanan genç 3'üncü kattan düştü
Bolu'da, alkol aldıktan sonra midesi bulanan genç 3'üncü kattan düştü
Bolu'da, alkol aldıktan sonra midesi bulanan genç 3'üncü kattan düştü
Bolu'da, alkol aldıktan sonra midesi bulanan genç 3'üncü kattan düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Su kanalına düşen aracın içindeki gençlerin cansız bedenleri kilometrelerce ötede bulundu
Su kanalına düşen aracın içindeki gençlerin cansız bedenleri kilometrelerce ötede bulundu
Genç adam, cami avlusunda kafasından vurulmuş halde bulundu
Genç adam, cami avlusunda kafasından vurulmuş halde bulundu
Şehrin göbeğinde güpegündüz kadınlara taciz! Korku filmlerini andıran anlar kamerada
Şehrin göbeğinde güpegündüz kadınlara taciz! Korku filmlerini andıran anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Nikos Dendias Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Ezgi Mola Müge Anlı Seda Sayan
Spor Ali Koç Gervinho Enes Ünal Ozan Tufan Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu'da, alkol aldıktan sonra midesi bulanan genç 3'üncü kattan düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 16:02:40. #1.15#

title