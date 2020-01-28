Bolu'da alev alev yanan kafeterya küle döndü
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Bolu'da alev alev yanan kafeterya küle döndü

Bolu'da bir kafeteryada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonunda söndürülebildi.

28.01.2020 21:45 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:46
Bolu'da alev alev yanan kafeterya küle döndü

'da bir kafeteryada çıkan yangın ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonunda söndürülebildi. Olayda can kaybı yaşanmazken alev alev yanan kafeterya küle döndü.

Yangın, saat 20.00 sıralarından Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde bulunan ve tadilatta olduğu öğrenilen Abdurrahman Avşar'a ait kafeteryada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin kafeteryanın tamamını sardığını gören vatandaşlar durumu ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yanan kafeteryadaki patlamalara karşı geniş güvenlik önlemleri alarak park içerisinde bulunan vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Bolu Belediyesi Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürmeyi başardı. Yangında kafeterya kullanılmaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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