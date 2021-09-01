Bolu'da, AK Parti'li meclis üyeleri salonu terk ederek Özcan'ı protesto etti

Bolu'da, AK Parti'li meclis üyeleri salonu terk ederek Özcan'ı protesto etti Katıldığı programda anlattığı anısına tepki yağan Özcan kadınlardan özür diledi Bolu'da, AK Parti'li meclis üyeleri katıldığı programda bir kadınla arasında geçen diyaloğu anlatarak tepki çeken Başkan Özcan'ı...

Bolu'da, AK Parti'li meclis üyeleri salonu terk ederek Özcan'ı protesto etti

Katıldığı programda anlattığı anısına tepki yağan Özcan kadınlardan özür diledi

BOLU - Bolu'da, AK Parti'li meclis üyeleri katıldığı programda bir kadınla arasında geçen diyaloğu anlatarak tepki çeken Başkan Özcan'ı protesto etmek için salonu terk etti. Başkan Özcan, meclis toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada kadınlardan özür diledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu sosyal medya üzerinden yayınlanan bir programda sunucunun bir anısını anlatmasını istemesi üzerine, çocuğu olmadığını ve kendisine yardım etmesini isteyen bir kadınla arasında geçen diyaloğu anlattı. Özcan'ın anısını anlatmasının ardından kadın örgütleri ve çok sayıda vatandaş "iğrençsinTanjuÖzcan" başlığı altında sosyal medya üzerinden Özcan'a tepki gösterdi.

Meclis üyeleri salonu terk etti

Sosyal medyada vatandaşların yanı sıra AK Parti'li meclis üyeleri de Başkan Tanju Özcan'a tepki gösterdi. Bolu Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında konuyu gündeme getiren AK Parti'li meclis üyeleri salonu terk ederek Özcan'ı protesto etti.

"O anıyı anlattığım için çok üzgünüm"

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, "Program zaten magazin ağırlıklı bir programdı. Orada bana 'Ne yapmak istiyorsun? En büyük hayalin ne?' diye sordu. Ben de 'Siyasetin mizah dolu yanlarını hiçbir siyasetçi yazmadı. Çok fazla mizah dolu anılarımız da var. Bunları yazmak istiyorum. Espri de yaparak bunları yazabilmek için cezaevine girmem lazım. Bu kadar yoğunlukta nasıl yazayım?' dedim. Sonra 'Aklınıza gelen ilk esprili anınızı anlatır mısınız?' dedi. Benim de bu geldi. Keşke gelmeseydi. Bir kadıncağız açılışta yanıma geldi. Ankara'ya yetişmem gerekiyordu. 'Tanju Bey size bir şey söyleyebilir miyim?' dedi. 'Meclise yetişmem gerekiyor. Burada söyleyebilecekseniz' dedim. O da 'Çocuğum olmuyor. Yardımcı olur musunuz?' dedi. Kadın başında tüp bebek tedavisi ya da sağlık sorunu olduğunu söylemediği için oradakiler de şaşkınlıkla izlediler. Bu yaşanmış bir olay. O program magazin ağırlıklı bir program ama benim gibi tecrübeli bir siyasetçinin böyle bir anıyı orada anlatmaması gerekiyordu. Ama benim orada amacım kadınlarımızı rencide etmek değildi. Hiçbir zaman kadına hayatı boyunca elini kaldırmış, şiddet kelimesi ağzından çıkmış bir adam değilim. Bunu herkes biliyor. Kadınlara ne kadar saygılı olduğumu herkes bilir. O anıyı anlattığım için üzgünüm. O anda ağzımızdan o anı çıktı" ifadelerini kullandı.

"Bana kadınlardan özür dilemek düşer"

Anlattıklarından dolayı üzüntü duyan kadınlardan özür dilediğini belirten Özcan, "Açığımızı arıyorlar. Bizim de orada anlatmamamız gereken bir anımızı anlattık. Bazen siyasetçi çok konuşurken ağzından anlatmaması gereken bir şeyi anlatır ya o benim samimiyetimden. Yoksa iğrençliğimden falan değil. Bunu yapanların ne amaçla yaptığını, kimler olduğunu biliyorum. Halk beni biliyor. Yakın çevrem, iş arkadaşlarım kadınlara nasıl pozitif ayrımcılıkla yaklaştığımı biliyor. Ama bundan dolayı gerçekten, samimiyetle üzüntü duyan kadınlar ve dernekleri varsa onlardan özür dilemek düşer bana" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem